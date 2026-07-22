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روبيو: السماح لإيران بالسيطرة على مضيق هرمز سيشكل سابقة خطيرة

أخبار دولية
2026-07-21 | 23:45
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روبيو: السماح لإيران بالسيطرة على مضيق هرمز سيشكل سابقة خطيرة
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روبيو: السماح لإيران بالسيطرة على مضيق هرمز سيشكل سابقة خطيرة

رأى وزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو أنّ سيطرة إيران على مضيق هرمز ستشكّل سابقة خطيرة مع تبعات قد تتجاوز حدود الشرق الأوسط.

     

وقال، خلال اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): "إذا أرسينا سابقة في الشرق الأوسط تجيز لدولة ما التحكم في ممر مائيّ دوليّ، وفرض رسوم مرور، وتفجير سفنكم إن لم تدفعوا، فنحن نرسي سابقة خطيرة للغاية ستتكرر في مناطق أخرى من العالم، بما في ذلك هذه المنطقة".

     

وأكّد أنّ "الأمر في جوهره بسيط للغاية. إيران تطالب بالحق الذي لا تملكه بموجب أي آلية قانونية قائمة، في التحكم بعبور حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وأنّ هناك مبدأ أساسيّ يتعلق بحرية الملاحة يتعرض للتهديد. لا يمكن السماح بحدوث ذلك".

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