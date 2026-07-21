البنتاجون: تكلفة الحرب على إيران 37.5 مليار دولار حتى الآن

ذكر وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث أن الحرب الأميركية على إيران كلّفت حتى الآن 37.5 مليار دولار، بزيادة قدرها ثمانية مليارات دولار تقريبا عن آخر تقدير علني.



وأوضح هيجسيث للمشرعين أن هذا الرقم يشمل أيضا التكاليف المتوقعة حتى 30 أيلول.