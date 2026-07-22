حرائق غابات بجنوب فرنسا تجبر المئات على الفرار

أفادت السلطات المحلية بمنطقة فار بجنوب فرنسيا اليوم الأربعاء بأن حرائق غابات اندلعت بالمنطقة أمس وتتحرك بسرعة، ما تسبب في دمار 2500 هكتار وأجبر 400 شخص على الفرار من منازلهم.



وقال وليام فوجل المتحدث باسم رجال الإطفاء بالمنطقة لمحطة آر.إم.سي الإذاعية "الوضع صعب للغاية. نحو 1100 من رجال الإطفاء ظلوا يعملون طوال الليل".