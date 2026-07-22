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اليابان تتعرض لأول يوم "شديد الحرارة" هذا العام
أخبار دولية
2026-07-22 | 03:46
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اليابان تتعرض لأول يوم "شديد الحرارة" هذا العام
تشهد اليابان ارتفاعا يهدد الحياة في درجة الحرارة اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة 40 درجة مئوية في بعض المدن، في ما صنفته الحكومة في الآونة الأخيرة بأنه "يوم شديد الحرارة".
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات لمعظم أنحاء البلاد من الإصابة بضربات شمس في ظل توقعاتها بيوم ثان "شديد الحرارة"، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في كوماجايا شمالي طوكيو وناغويا بوسط اليابان.
ونصحت السلطات السكان باستخدام مكيفات الهواء وشرب السوائل بانتظام وتجنب قضاء ساعات طويلة في الهواء الطلق.
وتعرضت اليابان في السنوات القليلة الماضية لفصول صيف صعبة بشكل متزايد، وسجلت العام الماضي أعلى درجة حرارة على الإطلاق عند 41.8 درجة مئوية.
وأظهرت أحدث البيانات المتاحة من وكالة إدارة مكافحة الحرائق والكوارث أنه تم نقل 4580 شخصا إلى المستشفيات في الفترة ما بين السادس من يوليو تموز و12 من الشهر نفسه، أي حتى قبل موجة الحر الشديد هذا الأسبوع. وتوفي منهم سبعة أشخاص.
وأدخلت هيئة الأرصاد الجوية هذا العام تصنيف "يوم شديد الحرارة" للأيام التي تصل فيها درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، مما يعكس تزايد وتيرة موجات الحر الشديد.
وكشفت بيانات حكومية أنه تم نقل أكثر من 100 ألف شخص إلى المستشفيات بسبب الإصابة بضربات شمس أو حرارة خلال موسم صيف عام 2025.
أخبار دولية
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