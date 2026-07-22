زيلينسكي: استهداف مراكز إمدادات عسكرية روسية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده قصفت ما وصفه بمراكز لوجستية في منطقتي كراسنودار وستافروبول الروسيتين.



وأوضح أن هذه المراكز تسهم في تزويد الجيش الروسي بمكونات الطائرات المسيرة ومعدات أخرى.



ولفت زيلينسكي الى أن مستودعا للنفط وناقلة وأربع سفن شحن تابعة (لأسطول الظل) الروسي تعرضت أيضا للقصف في البحر الأسود وبحر آزوف.