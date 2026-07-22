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لافروف: الاتفاق على عقد اجتماع مع روبيو غدا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش منتدى تستضيفه مانيلا، إنه جرى الاتفاق على عقد اجتماع بينه وبين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو غدا الخميس.