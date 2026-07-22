إيران تنفي أي أنشطة نووية في جبل كولانغ بعد تهديدات ترامب بضربه

نفت إيران الأربعاء مرة جديدة وجود أي مجمع نووي سري تحت الأرض في جبل كولانغ بوسط البلاد، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرب الموقع.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عبر إكس إن "هوس واشنطن بجبل كولانغ حيث لا يجري أي نشاط نووي، ليس سوى ذريعة ملفقة لتبرير العدوان والتدمير والتخريب".



وتابع أن "أنشطة إيران النووية أعلنت بالكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية".



وصرح ترامب الثلاثاء متحدثا عن جبل كولانغ أن الجيش الأميركي "سيضرب هذه المنطقة قريبا جدا على الأرجح" مضيفا خلال لقاء مع صحافيين في البيت الأبيض أن الإيرانيين "لا يسعهم القيام بشيء حيال ذلك".



وذكرت عدة وسائل إعلام أميركية من بينها واشنطن بوست ونيويورك تايمز في تشرين الثاني 2025 أن إيران سرعت بناء موقع نووي تحت الأرض في جبل كولانغ، وهو ما نفته إيران سابقا.



والموقع قريب من نطنز حيث منشأة نووية ضربتها الولايات المتحدة في حزيران 2025 وعاودت ضربها بعد اندلاع الحرب الأخيرة في نهاية شباط.