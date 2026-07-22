وكالة تسنيم الإيرانية تفيد بضربة أميركية على جزيرة لارك في مضيق هرمز

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن ضربة أميركية استهدفت جزيرة لارك الواقعة في مضيق هرمز، في خضم التوتر بين طهران وواشنطن اللتين استأنفتا مواجهاتهما قبل أسبوعين.



وقالت الوكالة "عند الساعة 14,48 استُهدفت جزيرة لارك في الجنوب بصاروخ أميركي. وبحسب سكان في المنطقة، سُمع دوي انفجار قوي قرب الجزيرة".