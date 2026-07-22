غرفة الشحن الدولية: الحوثيون وجّهوا رسائل تحذيرية إلى سفن عقب إعلانهم حظر الملاحة على السعودية

وجّه الحوثيون في اليمن رسائل تحذيرية إلى سفن عقب إعلانهم حظر الملاحة على السعودية، بحسب ما أفادت غرفة الشحن الدولية (ICS) وكالة فرانس برس.



وقالت الغرفة: "نؤكد تسجيل رسائل تحذيرية وجّهها الحوثيون إلى السفن في المنطقة".



وكان كريستوفر لونغ، مدير قسم الاستخبارات في شركة الأمن البحري "نبتون بي 2 بي غروب"، قال لفرانس برس في وقت سابق إن الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران، بثوا رسالة عبر الراديو بشأن الحظر، مضيفا أن الرسالة "سُجّلت... من طرف سفينة في مضيق باب المندب" الاثنين.