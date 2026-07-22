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ماكرون: لم نحدد "هدفا" لعدد التأشيرات للجزائريين ولا نبدي "أي تهاون"
أخبار دولية
2026-07-22 | 10:40
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ماكرون: لم نحدد "هدفا" لعدد التأشيرات للجزائريين ولا نبدي "أي تهاون"
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس لم تحدد "هدفا" لعدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين وأنها لا تبدي "أي تهاون"، بعد تصريحات للسفير الفرنسي بشأن العمل على زيادة عدد التأشيرات أثارت جدلا واسعا في فرنسا.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون إن "رئيس الجمهورية حرص على تصحيح التصريحات التي أدلى بها سفيرنا لدى الجزائر وجرى تناقلها على نطاق واسع في الأيام الأخيرة، ولا سيما في ما يتعلق بعدد التأشيرات".
وأضافت نقلا عن ماكرون: "لقد شرعت فرنسا في عملية متطلبة في ما يتعلق بقضايا ومواضيع كبرى مع الجزائر، ومع ذلك لا توجد أهداف رقمية بشأن التأشيرات، ولا يوجد أي تهاون من جانب فرنسا".
في مقابلة مع وسيلة الإعلام "كل شيء عن الجزائر" (تي إس إيه)، تحدث السفير الفرنسي ستيفان روماتيه عن "زيادة" في عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين بهدف "العودة على الأرجح" إلى مستويات ما قبل الأزمة، حين كان عددها 250 ألف تأشيرة سنويا، ما أثار موجة من الاستياء لدى اليمين واليمين المتطرف في فرنسا.
وندّد زعيم حزب "التجمع الوطني" جوردان بارديلا بما وصفه بـ"الرضوخ"، في حين وصف برونو روتايو المرشح الرئاسي عن حزب "الجمهوريين" الأمر بأنه "تنازل"، فيما تسعى باريس إلى إرساء علاقات أكثر هدوءا مع الجزائر عقب سلسلة من التوترات.
وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية أنه منذ انتخابه عام 2017، اتخذ ماكرون "قرارا بخفض هذه الأرقام لتتماشى مع احتياجات فرنسا من جهة، والواقع الجيوسياسي من جهة أخرى"، مشيرة إلى أنه كان يتم إصدار 500 ألف تأشيرة سنويا في ذلك الوقت.
بدوره، قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز: "لقد شاركتُ في المناقشات مع الجزائر، ولم نخض في هذا الموضوع قط".
أخبار دولية
ماكرون
فرنسا
الجزائر
التأشيرات
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