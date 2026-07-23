القوات الإيرانية تعلن ضرب أهداف عسكرية أميركية في الكويت

أعلنت القوات المسلحة الإيرانية الخميس استهداف مواقع في الكويت قالت إن الجيش الأميركي يستخدمها، وذلك ردا على الضربات الأميركية على إيران.



وأفاد الجيش الإيراني في بيان بثه التلفزيون الرسمي أنه استهدف بمسيّرات "مستودعات ذخائر ومواقع لوجستية للجيش الأميركي في معسكر الدوحة، وخزانات وقود في قاعدة علي السالم الجوية ومستودع ذخائر في قاعدة عريفجان" في الكويت.