نتنياهو: انضمام السعودية لاتفاقيات إبراهيم سيشكل "قفزة تاريخية"

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منشور على منصة "إكس"، أن انضمام السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم "سيشكل قفزة تاريخية باتجاه السلام في الشرق الأوسط".



ولم يشر نتنياهو إلى اتفاق الطاقة النووية المدنية بين السعودية والولايات المتحدة، والذي أعلن عنه أمس الأربعاء، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق إن هذا الاتفاق مرهون بانضمام السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم.