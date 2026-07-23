عراقجي: مقاربة الولايات المتحدة "غير عقلانية" و"متسلّطة"

حملَ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على موقف الولايات المتحدة، واصفا إياها بأنها "غير عقلانية" و"متسلّطة" بعد 12 يوما على التوالي من الضربات الأميركية على أراضي الجمهورية الإسلامية وردّ طهران الذي طال دولا في الشرق الأوسط.



وقال عراقجي، في تصريح للتلفزيون الرسمي على هامش زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لطهران، إن "المشكلة تكمن في مقاربة الولايات المتحدة، وهي مقاربة غير عقلانية ومبالغ فيها ومتسلطة، أدت إلى ردّ قوي من جانبنا".