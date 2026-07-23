أكسيوس: ترامب يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة في إيران

أفاد موقع أكسيوس الإخباري بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في مقابلة أجريت اليوم الخميس إنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران، بما قد يشمل توجيه ضربات أكبر من تلك التي نفذت خلال عملية "ملحمة الغضب".



ونقل الموقع عن ترامب قوله "لم يتألموا بالقدر الكافي بعد".



وذكر الموقع، في الوقت ذاته، أن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن حتى الآن.