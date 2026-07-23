الجيش الألماني يعتزم سحب سفينتين من منطقة البحر الأحمر

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنها ستسحب سفينتين من منطقة البحر الأحمر إلى البحر المتوسط "خلال الأيام المقبلة".



وذكرت الوزارة أن كاسحة الألغام "فولدا" وسفينة الإمداد "موزل" كانتا قد أُرسلتا إلى جيبوتي للقيام بمهمة محتملة في مضيق هرمز عقب انتهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أنه سيتم نقلهما، عازية ذلك جزئيا إلى "الوضع السياسي المتقلب" في المنطقة.