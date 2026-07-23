الطاقة الذرية: ننتظر طلبا أميركيا سعوديا للقيام بأعمال تحقق على صلة باتفاق بينهما

أعلن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها على علم بخطة أميركية سعودية لمطالبتها بالقيام بأعمال تحقق تتعلق باتفاق التعاون النووي الذي يناقشه الجانبان لكنها لم تتلق طلبا رسميا منهما بعد.



وذكرت الوكالة في بيان "نتطلع إلى تلقي طلب إجراء مثل هذا التحقق، وإلى العمل مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لضمان تنفيذ تلك التدابير".