وكالة إيرانية للأنباء تفيد بضربة أميركية على جزيرة قشم

أفادت وكالة إيرانية للأنباء بأن جزيرة قشم قرب مضيق هرمز استُهدفت الخميس بصاروخ أميركي.



وقالت وكالة تسنيم "إثر هجوم شنه العدو الأميركي، سقط صاروخ على ساحل مدينة سوزا في جزيرة قشم"، من دون ان تتحدث حتى الآن عن وقوع خسائر أو سقوط ضحايا.