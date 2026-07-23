اليونان تقرر شراء منظومة دفاعية من إسرائيل لقاء 2,8 مليار يورو

أقرّت اليونان خططا لشراء قبّة "درع أخيل" الدفاعية المضادّة للصواريخ والمسيّرات والطائرات من إسرائيل لقاء مبلغ قدره 2,8 مليار يورو، وفق ما أفاد مصدر في وزارة الدفاع في أثينا فرانس برس.وتأتي الصفقة في إطار خطة إنفاق دفاعي ضخمة بقيمة 4,2 مليارات يورو (4,8 مليارات دولار) تشمل أيضا طائرات النقل "سي-390 ميلينيوم" (C-390 Millennium) وطائرات "هيرون" غير المأهولة وصواريخ مروحيات "أباتشي" والمركبات المائية الشبح "فيكتا" (Victa) وأنظمة سونار خاصة بالفرقاطات، بحسب وثيقة صادرة عن الوزارة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.وقال مصدر في الوزارة طلب عدم الكشف عن هويته بانتظار بيان رسمي من الوزارة إنه "تمّت الموافقة على شراء درع أخيل" خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية والدفاع اليوناني برئاسة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.وأفادت وثيقة الوزارة بأن متعهدي قطاع الدفاع في اليونان سيسهمون بمبلغ 700 مليون يورو في مشروع القبة.وتمّت الاستعانة مرّات عديدة بمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، بما في ذلك منظومة "القبة الحديدية" المخصصة للتصدي للصواريخ قصيرة المدى، لاعتراض مقذوفات خلال الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.