بريطانيا: نتضامن مع السعودية ونحض الحوثيين على التوقف عن شن هجمات

دانت بريطانيا بشدة الهجمات التي شنها الحوثيون المدعومون من إيران على سفن شحن سعودية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير.



ولفتت الخارجية البريطانية في بيان، الى أن "هذه الأفعال المتهورة تُعرّض الأرواح للخطر، وتُهدد بكارثة بيئية، وتُهدد الاستقرار الإقليمي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي".



وقالت عبر منصة اكس: "نتضامن مع السعودية، ونحض الحوثيين على التوقف" عن شن هجمات.