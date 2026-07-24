نتنياهو يتعهد برد "حازم" إثر هجوم في الضفة الغربية المحتلة

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برد "حازم" إثر هجوم في الضفة الغربية المحتلة أسفر عن مقتل إسرائيلي.



وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه "سنتحرك بحزم ضد الإرهابيين ومن أرسلهم"، مضيفا أنه سيعقد اجتماعا مع مسؤولين أمنيين "لمناقشة الرد على هذا الهجوم الدامي".



وقُتل ما لا يقل عن أربعة فلسطينيين الجمعة في قرية تل قرب نابلس المتاخمة لمستوطنة حفات جلعاد في الضفة الغربية المحتلة، حيث وقع تبادل لإطلاق النار.