هجوم انتحاريّ شمالي غرب باكستان

قُتل ما لا يقلّ عن 15 شخصًا بينهم 12 جنديًا، في هجوم انتحاريّ شمالي غرب باكستان، وفق ما أعلن الجيش الباكستانيّ.