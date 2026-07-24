عقوبات أميركية على شركات وأفراد مرتبطين بممول إيرانيّ

فرضت الولايات المتحدة مزيدًا من العقوبات على تسع شركات وأربعة أفراد مرتبطين بالممول الإيراني الخاضع للعقوبات باباك زانجاني، وذلك بسبب جهودهم

الرامية إلى التحايل على العقوبات الأميركية.



وقالت وزارة الخزانة إن الإجراءات الجديدة تستهدف عمليات زانجاني في إيران في إطار تكتله (دوت وان)، إضافة إلى عدة شركات مقرها في تركيا والإمارات دعمت بورصات الأصول الرقمية التابعة له والمدرجة بالفعل على قائمة العقوبات، فضلا عن كبار المسؤولين التنفيذيين في تلك الشركات.