التحالف بقيادة السعودية استهدف مواقع عسكرية للحوثيين

استهدف التحالف الذي تقوده السعودية مواقع عسكرية للحوثيين ودمر أهدافا تهدد الملاحة التجارية، وفق ما أفادت قناة "العربية" السعودية، في ظل تجدد الصراع عقب إعلان المتمردين اليمينيين فرض حصار بحري على المملكة.



وذكرت القناة على منصة إكس أن التحالف "استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة... الأهداف التي تم تدميرها مرتبطة بالتهديد على السفن التجارية بالبحر الأحمر"، مضيفة أنه "لم يتم استهداف ميناء الحديدة وجميع موانئ الحديدة مفتوحة أمام الملاحة البحرية".