الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي على جنوب السعودية

أعلن الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي استهدف مدينة جيزان في جنوب السعودية السبت، وفق ما أفادت قناة "أنصار الله" على تلغرام.



وكانت السعودية أصدرت في وقت سابق تحذيرات مقتضبة للسكان في جيزان وينبع بعدما توعد الحوثيون بالرد على المملكة بعد هجماتها هذا الأسبوع.