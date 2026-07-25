ترامب: نتنياهو سيزور أميركا خلال أيام

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور الولايات المتحدة خلال أيام.



وجاءت تصريحات ترامب خلال كلمته في حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض أمس الجمعة.