متظاهرون مؤيدون لمادورو يحرقون العلم الأميركي في وسط كراكاس

أحرق نحو مئة من أنصار نيكولاس مادورو علمَين أميركي وإسرائيلي الجمعة في ساحة سيمون بوليفار في وسط كراكاس، مرددين شعارات معادية للولايات المتحدة التي اعتقلت الرئيس السابق وتفرض حضورها الطاغي حاليا في فنزويلا، وفق ما أفاد مصور وكالة فرانس برس.



كما داس المحتجون على صور للرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهم يهتفون "أيها الأميركيون عودوا إلى دياركم" و"إنها ليست مساعدات، بل احتلال"، في إشارة إلى المساعدات التي تقدمها واشنطن لفنزويلا عقب الزلزالين المدمرين اللذين وقعا في 24 حزيران