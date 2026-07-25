إجلاء 20 ألف شخص في جنوب الصين مع اقتراب الإعصار نول

أجلت السلطات الصينية أكثر من 20 ألف شخص وعلقت خدمات السكك الحديد في جنوب البلاد مع اقتراب الإعصار نول مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عنيفة، وفق الإعلام الرسمي.



ومن المتوقع أن يضرب الإعصار المناطق الساحلية الممتدة من هونغ كونغ إلى مقاطعة قوانغدونغ في الفترة بين مساء السبت وصباح الأحد، حسبما أعلن المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية.



وأبقت السلطات على الإنذار البرتقالي من الأعاصير، وهو ثاني أعلى مستوى في نظامها المكون من أربعة مستويات، بعدما حذرت من أن أجزاء من مقاطعة قوانغدونغ ومقاطعة فوجيان المجاورة ستشهد رياحا عاتية وأمطارا غزيرة.



وتم إجلاء أكثر من 20 ألف شخص في قوانغدونغ، حسبما ذكرت قناة سي سي تي في الرسمية في ساعة متأخرة الجمعة.



وقالت إن سفن الصيد العاملة في المقاطعة عادت إلى موانئها "للاحتماء من العاصفة".



وستعلّق قوانغدونغ بعض خدمات القطارات صباح السبت قبل وقفها بالكامل الأحد.



وصدرت تعليمات للمدارس في مدينة تشاوتشو بمقاطعة قوانغدونغ بتعليق أنشطتها، وفقا لتقارير إعلامية محلية.



وتسببت الأحوال الجوية القاسية في دمار واسع النطاق هذا الشهر في جنوب ووسط الصين حيث لقي 39 شخصا حتفهم عندما تسبب الإعصار مايساك في فيضانات مدمرة في مقاطعة قوانغشي.