هيئة بحرية بريطانية: واقعة شملت ناقلة وقوات عسكرية في خليج عمان

ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت أن واقعة في خليج عمان أمس الجمعة شملت ناقلة وقوات مسلحة.



ونصحت الهيئة السفن بالاطلاع على أحدث المعلومات المتعلقة بالأمن البحري والبقاء في حالة تأهب لمواكبة التطورات في البيئة العملياتية.





