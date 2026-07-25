ترامب: ندرس توجيه ضربات أوسع على إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه يدرس توجيه ضربات أوسع على إيران، في ظل اتساع رقعة الصراع في المنطقة مع ضرب السعودية أهدافا للمتمردين الحوثيين في اليمن.



وأفادت وسائل إعلام أميركية الجمعة بأن ترامب عقد اجتماعا صباحا مع كبار مستشاريه لمناقشة شن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، لكنه قال للصحافيين في البيت الأبيض إنّه لم يتّخذ قرارا بهذا الشأن بعد.



وأضاف ترامب عن القادة الإيرانيين: "نحن نتحدث معهم الآن. أعتقد أنهم يظهرون جدية أكبر يوما بعد آخر، ولعل السبب واضح"، في إشارة إلى الضربات اليومية التي تنفّذها الولايات المتحدة على إيران منذ حوالى أسبوعين.



ولفت الرئيس الأميركي إلى أن أمام إيران خيارين: إمّا التوصل إلى اتفاق، أو مواجهة مستوى "أعنف بكثير" من الضربات.



وتابع: "نحن جاهزون تماما ومستعدّون للتحرك. لكننا نتحدث معهم، وسنرى ما الذي ستسفر عنه هذه المباحثات".

