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وزير التربية الهندي يعلن استقالته على وقع التظاهرات الطلابية
أخبار دولية
2026-07-25 | 06:33
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وزير التربية الهندي يعلن استقالته على وقع التظاهرات الطلابية
أعلن وزير التربية الهندي دارمندرا برادان استقالته في اليوم السادس من تظاهرات الطلاب الذين كانوا يطالبون برحيله عن منصبه جراء سلسلة ممارسات مرتبطة بالامتحانات الجامعية.
وكتب الوزير عبر حسابه على منصة "إكس": "نظرا للوضع الناشئ في جانتار مانتار (الساحة في نيودلهي حيث يتجمع المتظاهرون منذ الاثنين) والبلاد... قررت أن أبعث بكتاب استقالتي الى رئيس الوزراء" ناريندرا مودي.
ولقيت الاستقالة ترحيب حركة "حزب الصراصير" التي أسست عبر الانترنت وقادت الاحتجاجات الأخيرة. وقال مؤسس الحركة أبيجيت ديبكي عبر تطبيق انستغرام "لقد فعلناها!".
أخبار دولية
التربية
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استقالته
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