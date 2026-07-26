الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عالبال يا زياد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إيران تتّهم أوكرانيا بمهاجمة إحدى سفنها في بحر قزوين

أخبار دولية
2026-07-26 | 00:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إيران تتّهم أوكرانيا بمهاجمة إحدى سفنها في بحر قزوين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
إيران تتّهم أوكرانيا بمهاجمة إحدى سفنها في بحر قزوين

اتّهمت إيران أوكرانيا بمهاجمة إحدى سفنها التجارية في بحر قزوين السبت في حادثة أسفرت عن مقتل بحار وإصابة آخر، وفق ما ذكرت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية.
     
ونقلت "إرنا" عن وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجوم الذي وقع صباح السبت تسبب بانفجار على متن السفينة.
     
واستنكرت الوزارة الحادثة قائلة بحسب "إرنا" إن "الهجوم الذي شنه النظام الأوكراني ضد سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، وهو عمل أعلن رئيس هذا النظام صراحة مسؤوليته عنه، يشهد على استمرار الموقف غير العقلاني والعدائي للنظام الأوكراني تجاه إيران".
     
وأكدت أن الجمهورية الإسلامية "لم تتدخل مطلقا في الصراع بين روسيا وأوكرانيا".
     
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه حقق "نتائج ملموسة بضربات بعيدة المدى في بحر قزوين استهدفت خصوصا سفنا تستخدم لنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران، بالإضافة إلى سفينة حربية".
     
من جهته، أفاد جهاز الاستخبارات الأوكراني عبر تلغرام بشن هجمات بمسيّرات استهدفت "سفن شحن خاضعة لعقوبات دولية كانت تستخدم لنقل شحنات عسكرية بين إيران وروسيا".

أخبار دولية

تتّهم

أوكرانيا

بمهاجمة

سفنها

قزوين

LBCI التالي
الحرب في الشرق الأوسط تترك أثرها على قطاع العقارات في دبي
الأوغندي أولارا أوتونو مرشح سابع ينضم إلى السباق لرئاسة الأمم المتحدة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
06:08

زيلينسكي: أوكرانيا استهدفت سفنا في بحر قزوين تنقل شحنات عسكرية لها صلة بإيران

LBCI
آخر الأخبار
16:54

الخارجية الإيرانية: استدعاء القائم بأعمال سفارة أوكرانيا بعد هجوم أوكراني على سفينة تجارية في بحر قزوين

LBCI
أخبار دولية
2026-05-29

تركيا تدعو إلى تجنب أي "تصعيد غير منضبط" بعد مهاجمة إحدى سفنها في البحر الأسود

LBCI
آخر الأخبار
15:02

الخارجیة الإيرانية: ندين مهاجمة أوكرانيا سفينة تجارية إيرانية ببحر قزوين فجر اليوم ما أدى لمقتل شخص وإصابة آخر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:35

الحرب في الشرق الأوسط تترك أثرها على قطاع العقارات في دبي

LBCI
أخبار دولية
00:01

الأوغندي أولارا أوتونو مرشح سابع ينضم إلى السباق لرئاسة الأمم المتحدة

LBCI
أخبار دولية
23:54

زيلينسكي يقول إن روسيا طلبت 30 ألف جندي إضافي من كوريا الشمالية

LBCI
أخبار دولية
23:45

البرازيل ترفض منح تأشيرات لوفد أميركي يعتزم لقاء السلطات الانتخابية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-03-13

عيسى الخوري : "خيار اللبنانيين الصناعة الوطنية أولاً"

LBCI
أمن وقضاء
09:48

وزارة الاقتصاد والتجارة تدهم مستودعاً لتزوير تواريخ الصلاحية في المنية وتغلقه بالشمع الأحمر

LBCI
أخبار دولية
2026-05-08

السلطات السورية: توقيف ضابط من عهد الأسد متّهم بالضلوع في هجوم كيميائيّ

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-30

دمشق تقترح مسارًا سياسيًا لحصر السلاح... الشيباني يطرحه في بيروت الخميس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
01:50

تجمّع في باحة الديمان لمرافقة ذخائر الطوباوي الحويّك الى عبرين

LBCI
حال الطقس
13:50

حال الطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

Blue Pet Care قبل شارك تانك وبعده

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

حين ترتفع الحرارة يرتفع الإنفاق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

عشرات المباني المتضررة في الأربعاء الأسود ... خطر انهيارها قائم فمن يتحرك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

قصص رواها الاهالي العائدون الى زوطر الغربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

هل أميركا ستدافع عن لبنان في حال تعرض لهجوم خارجي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

المؤمنون توافدوا لمواكبة خطوات تطويب البطريرك الحويك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

الديمان جمع قيادات سياسية ودينية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
صحة وتغذية
07:23

واحدة من بين 15 مليون حالة...أم تنجب أربع توائم متطابقات في حالة نادرة جدًا (صور)

LBCI
أمن وقضاء
12:16

قوى الامن: تدابير سير غدا في إهدن وضبية والفالوغا بمناسبة إقامة سباقات رياضية

LBCI
فنّ
06:51

بعد أشهر من الشائعات... جوزاف عطية يلمح بوضوح عن علاقته ببيرلا حرب خلال حفله ببيروت (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
09:48

وزارة الاقتصاد والتجارة تدهم مستودعاً لتزوير تواريخ الصلاحية في المنية وتغلقه بالشمع الأحمر

LBCI
أخبار دولية
08:05

الحوثيون: استهداف أهداف حساسة لمنشآت أرامكو في جيزان وينبع

LBCI
حال الطقس
13:50

حال الطقس

LBCI
أمن وقضاء
09:43

الدفاع المدني: إنقاذ مصاب إثر سقوطه داخل بئر في الأوزاعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

الديمان جمع قيادات سياسية ودينية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More