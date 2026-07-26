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إيران تتّهم أوكرانيا بمهاجمة إحدى سفنها في بحر قزوين
أخبار دولية
2026-07-26 | 00:09
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إيران تتّهم أوكرانيا بمهاجمة إحدى سفنها في بحر قزوين
اتّهمت إيران أوكرانيا بمهاجمة إحدى سفنها التجارية في بحر قزوين السبت في حادثة أسفرت عن مقتل بحار وإصابة آخر، وفق ما ذكرت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية.
ونقلت "إرنا" عن وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجوم الذي وقع صباح السبت تسبب بانفجار على متن السفينة.
واستنكرت الوزارة الحادثة قائلة بحسب "إرنا" إن "الهجوم الذي شنه النظام الأوكراني ضد سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، وهو عمل أعلن رئيس هذا النظام صراحة مسؤوليته عنه، يشهد على استمرار الموقف غير العقلاني والعدائي للنظام الأوكراني تجاه إيران".
وأكدت أن الجمهورية الإسلامية "لم تتدخل مطلقا في الصراع بين روسيا وأوكرانيا".
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه حقق "نتائج ملموسة بضربات بعيدة المدى في بحر قزوين استهدفت خصوصا سفنا تستخدم لنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران، بالإضافة إلى سفينة حربية".
من جهته، أفاد جهاز الاستخبارات الأوكراني عبر تلغرام بشن هجمات بمسيّرات استهدفت "سفن شحن خاضعة لعقوبات دولية كانت تستخدم لنقل شحنات عسكرية بين إيران وروسيا".
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