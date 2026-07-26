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الحرب في الشرق الأوسط تترك أثرها على قطاع العقارات في دبي
أخبار دولية
2026-07-26 | 00:35
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الحرب في الشرق الأوسط تترك أثرها على قطاع العقارات في دبي
تمكّن البريطاني ستيف من الانتقال الى منزل جديد في حيّ في دبي كان يُعدّ بعيد المنال بالنسبة له، مستفيدا من التقلّبات التي طرأت على قطاع العقارات بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط منذ أشهر.
ويقول البريطاني البالغ 35 عاما والذي يقدّم نفسه باسم مستعار لحساسية الموضوع، إنه عندما قدِم للاستقرار في الإمارة الخليجية قبل عام في ذروة السوق العقارية، "كان من الصعب جدا إيجاد سكن في هذا الحي، وكانت الإيجارات ترتفع بشكل مهول".
أما اليوم، فتمكّن ستيف الذي يعمل في مجال الإعلام من إيجاد شقة أكبر وأقرب إلى مكان عمله، وبإيجار يقلّ بنحو 15% عن إيجار الشقة السابقة.
وشهد سوق العقارات في دبي نموا هائلا في السنوات الأخيرة، مدفوعا بتدفّق الوافدين والأثرياء الذين جذبتهم البيئة التي توفرها دبي، من جودة الحياة والخدمات المتطورة إلى النظام الضريبي المحدود.
لكن هذا الازدهار تعرّض لانتكاسة بعدما اهتزت صورة دبي بوصفها وجهة جذابة وآمنة، بعد الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي أطلقتها إيران باتجاه الإمارات على مدى أسابيع في بداية الحرب التي اندلعت بهجوم إسرائيلي أميركي على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط.
وأصابت الهجمات الإيرانية مواقع بارزة في دبي مثل فندق برج العرب وجزر نخلة جميرا الاصطناعية، ما كان مفاجئا، بل وصادما، لسكان المدينة الذين يشكّل الأجانب 90 بالمئة منهم.
أخبار دولية
الشرق
الأوسط
أثرها
العقارات
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