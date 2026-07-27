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البرازيل تستدعي سفيرها لدى الأرجنتين بعد "تصريحات مسيئة" من ميلي
أخبار دولية
2026-07-26 | 23:42
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البرازيل تستدعي سفيرها لدى الأرجنتين بعد "تصريحات مسيئة" من ميلي
استدعت برازيليا سفيرها لدى بوينوس آيرس للتشاور بسبب "التصريحات المسيئة" التي أدلى بها رئيس الأرجنتين خافيير ميلي من ساو باولو بحق نظيره البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وفق ما أفادت وزارة الخارجية البرازيلية.
وحضر ميلي حفل ترشيح فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي اليميني السابق جايير، لانتخابات تشرين الأول. وخلال الفعالية، وصف الرئيس الأرجنتيني لولا، من دون أن يسميه، بأنه "سارق" و"مدان".
كذلك وصف القاضي في المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس، من دون أن يسميه، بأنه "حقير أصلع".
وعلى خلفية هذه التصريحات، قرر وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا استدعاء السفير لدى بوينوس آيرس.
وقال مصدر دبلوماسي برازيلي لوكالة فرانس برس: "تم استدعاء سفير البرازيل لدى بوينوس آيرس جوليو بيتيلي للتشاور"، معتبرا أن ميلي "أساء إلى سلطتين وإلى الشعب البرازيلي والديموقراطية البرازيلية".
وخلال الفعالية، حذّر ميلي وبجانبه حليفه بولسونارو من "خطر لولا"، في إطار تحذيره من العواقب في حال فاز في الاستحقاق الرئاسي المقرر في تشرين الأول، داعيا البرازيل إلى التحرر من "تبعيتها لليسار".
ومن دون أن يسمي دي مورايس، قال الرئيس الأرجنتيني إن "هذا الحقير الأصلع" منعه من زيارة "صديقه المسجون ظلما" جايير بولسونارو، والد فلافيو والرئيس البرازيلي السابق (2019-2022).
ودين بولسونارو بالتخطيط لانقلاب عقب خسارته في انتخابات عام 2022، وحُكم عليه بالحبس 27 عاما، ويقضي عقوبته في الإقامة الجبرية في برازيليا. وأشرف دي مورايس على محاكمته.
أخبار دولية
البرازيل
سفير
الأرجنتين
خافيير ميلي
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