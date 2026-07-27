زعيمة المعارضة الفنزويلية لن تشارك في حوار مع الحكومة تدعمه واشنطن

أعلنت زعيمة المعارضة الفنزويلية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ماريا كورينا ماتشادو، أنها لن تشارك في حوار بين مجموعة من المعارضين وحكومة ديلسي رودريغيز، مرتقب في آب وتدعمه الولايات المتحدة.



وقالت ماتشادو، في بيان وقّعته مع إدموندو غونزاليس أوروتيا، مرشّح المعارضة للانتخابات الرئاسية لعام 2024: "لقد أعلن أعضاء في الجمعية الوطنية المنتخبة عام 2015 وممثلون عن النظام إنشاء آلية بين الطرفين، لم نشارك في تصميمها وإنشائها وتفعيلها، وبالتالي لسنا الجهة المخولة شرح أهدافها أو القرارات الصادرة عنها".