بأكثر من 5%... أسعار النفط تنخفض

انخفضت أسعار النفط بشكل حاد مع افتتاح الأسواق الآسيوية إذ شعر المستثمرون بارتياح بعد توقف الضربات الأميركية على إيران لليلتين متتاليتين ما يترك الباب مفتوحا أمام المحادثات.



وتراجع سعر خام برنت المعيار الدولي بنسبة 5,58% ليصل إلى 91,38 دولارا للبرميل.



أما خام غرب تكساس الوسيط، نظيره الأميركي، فانخفض بنسبة 5,46% وبلغ سعره 84,43 دولارا للبرميل.