"من دون لحظة توقف واحدة"... كوريا الشمالية تعلن أنها ستحدّث قدراتها في مجال الأسلحة النووية بشكل مطرد

أعلنت كوريا الشمالية أنها ستحدّث قدراتها في مجال الأسلحة النووية بشكل مطرد "من دون لحظة توقف واحدة"، رافضة دعوة وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) هذا الشهر إلى التخلص الكامل من الأسلحة النووية ووصفتها بأنها تعبير آخر عن العداء تجاه دولة نووية مسؤولة.



وجاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، التي تتحدث كثيرا باسم شقيقها والدولة في الشؤون الدولية.