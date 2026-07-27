بيانات شحن: تراجع حركة الملاحة في البحر الأحمر بعد هجوم الحوثيين على السعودية

أظهرت بيانات شحن صادرة عن شركة كبلر، تراجع حركة السفن عبر مضيق باب المندب أمس الأحد، بعدما شن الحوثيون هجمات على منشآت نفط سعودية على ساحل البحر الأحمر، بينما ظلت معدلات العبور من مضيق هرمز منخفضة مطلع هذا الأسبوع.



وأشارت البيانات إلى أن 11 سفينة محملة بسلع أولية عبرت مضيق باب المندب أمس الأحد، وهو أدنى مستوى خلال أشهر.



وتعطلت حركة الملاحة في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن منذ الأسبوع الماضي على أيدي الحوثيين المتحالفين مع طهران، الذين يسعون إلى فرض حصار على الصادرات السعودية.



ومن بين السفن التي عبرت مضيق باب المندب كانت هناك سبع ناقلات نفط، دخلت ثلاث منها البحر الأحمر. وأظهرت البيانات أن سفينتين منها كانتا ناقلتي خام عملاقتين متجهتين إلى ميناء ينبع لتحميل النفط السعودي، في حين كانت السفينة الثالثة مرتبطة بروسيا.



وأظهرت البيانات أن أربع سفن غادرت البحر الأحمر أمس الأحد، من بينها ناقلة الخام العملاقة "نيو إكسبلورر" التي ترفع علم هونغ كونغ، وكانت تحمل مليوني برميل من الخام السعودي والإماراتي إلى ميناء نينغبو في شرق الصين، إلى جانب ناقلة تحمل مليون برميل من الخام الروسي إلى الصين، وناقلة أخرى محمّلة بنحو 750 ألف برميل من الخام السعودي إلى باكستان.



وهذه هي ثالث ناقلة خام عملاقة صينية تخرج من البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب.