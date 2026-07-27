الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع انخفاض أسعار النفط

ارتفع الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم، بعد أن أدى توقف القتال في الشرق الأوسط إلى انخفاض أسعار النفط، مما هدأ المخاوف حيال التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة.وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 4103.99 دولارا للأونصة بحلول الساعة 00:58 بتوقيت غرينتش.وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب، 0.9 بالمئة إلى 4106.10 دولارا.وكان مسؤول إيراني كبير قد قال لرويترز الأحد، إن إيران ستوقف هجماتها ما دامت الولايات المتحدة ستفعل الشيء نفسه.وتراجعت أسعار النفط خمسة بالمئة مع تعويل المستثمرين على حل دبلوماسي من شأنه تخفيف حدة الصراع.كذلك، تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، مما أعطى دفعة أكبر للذهب.ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة من دون تغيير هذا الأسبوع، لكن أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أظهرت أن المتعاملين لا يزالون يتوقعون احتمالا قدره 80 بالمئة لرفع الفائدة في أيلول.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة إلى 59.74 دولارا للأونصة وصعد البلاتين اثنين بالمئة إلى 1619.75 دولارا بينما قفز البلاديوم 2.3 بالمئة إلى 1271.93 دولارا.