هجوم أوكراني على روسيا... مقتل شخصين في روستوف وإصابة 12 في بيلغورود

أعلنت السلطات في مدينة بيلغورود الروسية أن 12 شخصا أصيبوا، بينهم طفلان، في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على المدينة القريبة من الحدود الأوكرانية.



وأفادت في منشور على منصة إكس، بأن نيرانا اندلعت في شقق عدة داخل مبنى سكني وأكثر من 15 سيارة.



كذلك، أعلن حاكم منطقة روستوف الروسية يوري سليوسار أن زوجين لقيا حتفهما في مدينة روستوف أون دون جراء هجوم جوي أوكراني خلال الليل.



وكشف أن خمسة أشخاص أصيبوا أيضا في الهجوم وأن اثنين منهم في حالة حرجة، مشيرا إلى أن حطام الطائرات المسيرة المتساقط تسبب في اندلاع حرائق في عدد من المواقع، بما في ذلك مستودعات.