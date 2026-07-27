الأردن يحذر من انفجار الأوضاع في الضفة بسبب "الاستفزازات الإسرائيلية"



حذر وزير خارجية الاردن أيمن الصفدي الاثنين من أن "الاستفزاز" الاسرائيلي و"ارهاب المستوطنين" يدفعان الاوضاع في الضفة الغربية المحتلة نحو الانفجار.



وقال الصفدي خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في عمان إن "الاجراءات الإسرائيلية الاستفزازية اللاشرعية والتي تشمل إرهاب المستوطنين وتوسعة الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار".



واعتبر، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية، أن تلك الاجراءات "تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".



وحض الصفدي على "تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف جميع انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

