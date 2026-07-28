الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الاتحاد الأوروبي يندد بـ"اعتداء" إيراني على دبلوماسيَين فرنسيين
أخبار دولية
2026-07-28 | 10:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الاتحاد الأوروبي يندد بـ"اعتداء" إيراني على دبلوماسيَين فرنسيين
ندد الاتحاد الأوروبي بـ"اعتداء" أجهزة الأمن الإيرانية على دبلوماسيَين فرنسيين في طهران، معتبرا أنه يهدد العلاقات الدبلوماسية.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية للتكتل كايا كالاس: "يدين الاتحاد الأوروبي بشكل لا لبس فيه الاعتداء على اثنين من دبلوماسيي سفارة فرنسا في طهران الذي ارتكبته قوات الأمن الإيرانية في 19 تموز".
ورأت أن ذلك يعدّ "انتهاكا صارخا لاتفاقيات فيينا ويهدد الأساس الذي تقوم عليه العلاقات الدبلوماسية".
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو كشف في 20 تموز أن الدبلوماسيين كانا في الليلة السابقة ضحية لـ"عمل ترهيبي بالغ الخطورة من جانب أجهزة الأمن الإيرانية"، وأن أحدهما تعرّض لـ"اعتداء".
وأوضح أنهما "احتُجزا من دون أي مبرر لساعات، واستُجوبَا، وتعرّض أحدهما لاعتداء" قبل أن يُسمح لهما بالعودة إلى السفارة. وعاد الدبلوماسيان الأسبوع الماضي الى بلادهما.
في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين أنها استدعت السفير الفرنسي لدى طهران للاحتجاج على "التدخل في شؤون إيران الداخلية" من قبل هذين الدبلوماسيَّين.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة اسماعيل بقائي أن الدبلوماسَيين "تدخلا في شؤون إيران الداخلية بذريعة التواصل مع المجتمع المدني".
أخبار دولية
الاتحاد الأوروبي
اعتداء
إيران
دبلوماسيَين فرنسيين
فرنسا
التالي
انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة العراقيّ- التركيّ
قرار بعدم السماح لأي شركة أو دولة تتسلم أصولًا إيرانية مجمدة بعبور هرمز
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-07-20
بارو يندد بـ"عمل ترهيبي بالغ الخطورة" بحق دبلوماسيَين فرنسيين في إيران
أخبار دولية
2026-07-20
بارو يندد بـ"عمل ترهيبي بالغ الخطورة" بحق دبلوماسيَين فرنسيين في إيران
0
أخبار دولية
2026-07-23
الاتحاد الأوروبي يندد بهجوم الحوثيين "غير المقبول" على ناقلة في البحر الأحمر
أخبار دولية
2026-07-23
الاتحاد الأوروبي يندد بهجوم الحوثيين "غير المقبول" على ناقلة في البحر الأحمر
0
أخبار دولية
2026-06-06
الكويت تندّد بـ"الاعتداءات الإيرانية المتكررة": تشكّل تصعيدا خطيرا
أخبار دولية
2026-06-06
الكويت تندّد بـ"الاعتداءات الإيرانية المتكررة": تشكّل تصعيدا خطيرا
0
أخبار دولية
2026-05-26
حوالى 50 دولة تندد في الأمم المتحدة بـ"تهديدات" موسكو للدبلوماسيين في كييف
أخبار دولية
2026-05-26
حوالى 50 دولة تندد في الأمم المتحدة بـ"تهديدات" موسكو للدبلوماسيين في كييف
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:53
رئيس مجلس الوزراء العراقيّ ورئيس الجمهورية التركية يترأسان المباحثات الموسعة
أخبار دولية
12:53
رئيس مجلس الوزراء العراقيّ ورئيس الجمهورية التركية يترأسان المباحثات الموسعة
0
أخبار دولية
12:13
مراسم تكريم في واشنطن للسناتور الراحل ليندسي غراهام
أخبار دولية
12:13
مراسم تكريم في واشنطن للسناتور الراحل ليندسي غراهام
0
أخبار دولية
11:57
زيلينسكي يشيد بـ"لقاء جيد" مع ترامب في البيت الأبيض
أخبار دولية
11:57
زيلينسكي يشيد بـ"لقاء جيد" مع ترامب في البيت الأبيض
0
أخبار دولية
11:21
الأمم المتحدة تحذّر من "التدهور السريع" للأوضاع في الضفة الغربية
أخبار دولية
11:21
الأمم المتحدة تحذّر من "التدهور السريع" للأوضاع في الضفة الغربية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-01-08
ترامب: إشراف أميركا على فنزويلا ربما يستمر لسنوات
أخبار دولية
2026-01-08
ترامب: إشراف أميركا على فنزويلا ربما يستمر لسنوات
0
آخر الأخبار
2026-06-16
الخارجية الإيرانية: عراقجي ونظيره العماني بحثا في اتصال مذكرة التفاهم وأكدا مواصلة التنسيق لدعم الاستقرار الإقليمي
آخر الأخبار
2026-06-16
الخارجية الإيرانية: عراقجي ونظيره العماني بحثا في اتصال مذكرة التفاهم وأكدا مواصلة التنسيق لدعم الاستقرار الإقليمي
0
خبر عاجل
2026-06-01
أدرعي: دولة اسرائيل لا تحارب الشعب اللبناني وانما تنظيم حزب الله
خبر عاجل
2026-06-01
أدرعي: دولة اسرائيل لا تحارب الشعب اللبناني وانما تنظيم حزب الله
0
أخبار لبنان
2026-05-15
المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تُستأنف اليوم... ماذا في آخر المستجدات؟
أخبار لبنان
2026-05-15
المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تُستأنف اليوم... ماذا في آخر المستجدات؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
11:24
شيش برك بالقريدس... إليكم الوصفة مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
11:24
شيش برك بالقريدس... إليكم الوصفة مع الشيف حنا طويل (فيديو)
0
أمن وقضاء
07:57
أصحاب المولدات الخاصة يعتصمون أمام وزارة الطاقة احتجاجاً على أسعار المازوت
أمن وقضاء
07:57
أصحاب المولدات الخاصة يعتصمون أمام وزارة الطاقة احتجاجاً على أسعار المازوت
0
أخبار لبنان
07:54
وزارة التكنولوجيا ومجلس الخدمة المدنية يطلقان تدريباً للمدراء العامين على أدوات الذكاء الاصطناعي
أخبار لبنان
07:54
وزارة التكنولوجيا ومجلس الخدمة المدنية يطلقان تدريباً للمدراء العامين على أدوات الذكاء الاصطناعي
0
أخبار لبنان
07:18
رئيس الكتائب: أمامنا فرصة تاريخية لاستعادة الدولة ولا يجوز التفريط بها
أخبار لبنان
07:18
رئيس الكتائب: أمامنا فرصة تاريخية لاستعادة الدولة ولا يجوز التفريط بها
0
أخبار لبنان
04:11
وزير المالية ياسين جابر يتحدث للـLBCI عن نتائج زيارة رئيس الحكومة والوفد المرافق إلى العراق
أخبار لبنان
04:11
وزير المالية ياسين جابر يتحدث للـLBCI عن نتائج زيارة رئيس الحكومة والوفد المرافق إلى العراق
0
أخبار لبنان
04:08
أبو فاعور: لا حل داخلياً قبل حل الصراع الكبير في المنطقة
أخبار لبنان
04:08
أبو فاعور: لا حل داخلياً قبل حل الصراع الكبير في المنطقة
0
خبر عاجل
03:34
النائب وائل أبو فاعور للـLBCI: لا يمكن أن نعود إلى الصيغة السابقة لسلاح حزب الله ونؤكد على المقاربة العاقلة التي قدمها الرئيس عون في واشنطن
خبر عاجل
03:34
النائب وائل أبو فاعور للـLBCI: لا يمكن أن نعود إلى الصيغة السابقة لسلاح حزب الله ونؤكد على المقاربة العاقلة التي قدمها الرئيس عون في واشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من لبنان إلى العالم...LAU تحصد المركز الثالث عالميًا في مكافحة الفقر
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من لبنان إلى العالم...LAU تحصد المركز الثالث عالميًا في مكافحة الفقر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
البطريرك المؤسس!
تقارير نشرة الاخبار
13:41
البطريرك المؤسس!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
09:05
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تموز 2026...
اقتصاد
09:05
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تموز 2026...
2
أمن وقضاء
10:07
"كتابات بالعبرية على الحاويات"... اليونيفيل: عثرنا على نحو 4 آلاف كيلوغرام من مركبات نيترات الأمونيوم في بلدة حولا
أمن وقضاء
10:07
"كتابات بالعبرية على الحاويات"... اليونيفيل: عثرنا على نحو 4 آلاف كيلوغرام من مركبات نيترات الأمونيوم في بلدة حولا
3
اقتصاد
02:07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
4
أمن وقضاء
10:05
يستهدف كبار السن لتنفيذ عمليات سرقة بأساليب احتيالية... هل وقعتم ضحيةً له؟
أمن وقضاء
10:05
يستهدف كبار السن لتنفيذ عمليات سرقة بأساليب احتيالية... هل وقعتم ضحيةً له؟
5
أخبار لبنان
04:11
وزير المالية ياسين جابر يتحدث للـLBCI عن نتائج زيارة رئيس الحكومة والوفد المرافق إلى العراق
أخبار لبنان
04:11
وزير المالية ياسين جابر يتحدث للـLBCI عن نتائج زيارة رئيس الحكومة والوفد المرافق إلى العراق
6
علوم وتكنولوجيا
09:01
ترقّبوا السماء في هذا التاريخ... شهب وكرات نارية في ليلة واحدة: هل يشهد لبنان العرض السماوي المنتظر؟
علوم وتكنولوجيا
09:01
ترقّبوا السماء في هذا التاريخ... شهب وكرات نارية في ليلة واحدة: هل يشهد لبنان العرض السماوي المنتظر؟
7
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من لبنان إلى العالم...LAU تحصد المركز الثالث عالميًا في مكافحة الفقر
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من لبنان إلى العالم...LAU تحصد المركز الثالث عالميًا في مكافحة الفقر
8
خبر عاجل
10:57
مصدر شارك في العشاء الذي جمع رجل الأعمال أنطون الصحناوي والمبعوثة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس ورئيس الوزراء الإسرائيليّ في واشنطن للـLBCI: اللقاء لم يتناول الملف اللبنانيّ بل كان مناسبةً لاجتماع أصدقاء السيناتور الأميركيّ غراهام لتكريم ذكراه
خبر عاجل
10:57
مصدر شارك في العشاء الذي جمع رجل الأعمال أنطون الصحناوي والمبعوثة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس ورئيس الوزراء الإسرائيليّ في واشنطن للـLBCI: اللقاء لم يتناول الملف اللبنانيّ بل كان مناسبةً لاجتماع أصدقاء السيناتور الأميركيّ غراهام لتكريم ذكراه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More