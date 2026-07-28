انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة العراقيّ- التركيّ

رعى رئيس مجلس الوزراء العراقيّ علي فالح الزيدي اجتماع الطاولة المستديرة العراقيّ- التركيّ.



وتناول الاجتماع، الذي حضره عدد كبير من رجال الأعمال الأتراك، أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق وتركيا، والعمل على تطويرها، بما يسهم في تحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين.



واستعرض الاجتماع الآليات والتسهيلات التي تبنتها الحكومة في سبيل رفع مستويات التعاون، وتنمية البيئة الاستثمارية والاقتصادية، في ضوء توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالانفتاح الاقتصادي وتسهيل الإجراءات أمام حركة التجارة البينية مع تركيا.