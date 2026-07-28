الأمم المتحدة تحذّر من "التدهور السريع" للأوضاع في الضفة الغربية

حذّر مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة من "التدهور السريع" للوضع في الضفة الغربية المحتلة، مندّدا بـ"تصاعد" أعمال العنف، ولا سيما تلك التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين.



وقال نائب منسق الأمم المتحدة الخاص للشرق الأوسط رامز الأكبروف أمام مجلس الأمن: "منذ أسبوع، أدى تصاعد العنف في الضفة الغربية إلى سقوط ضحايا مدنيين، وعمليات نزوح، وأضرار في الممتلكات، وتزايد حالة انعدام الأمن في المجتمعات المتضررة".



ولفت الى أن "الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد المجتمعات الفلسطينية ومنازلها وأماكن العبادة والبنى التحتية المدنية استمرت بمستوى يثير القلق".



ودعا إسرائيل إلى "اتخاذ تدابير فورية وفعّالة لمنع عنف المستوطنين، وحماية المجتمعات الفلسطينية، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال".



الى ذلك، ندّد الأكبروف أيضا بهجمات فلسطينية ضد إسرائيليين، داعيا الفلسطينيين إلى "نبذ العنف بشكل لا لبس فيه".



وشدّد على أن هذا "التدهور السريع" للوضع في الضفة الغربية "لا يؤدي إلا إلى تفاقم وضع هو في الأصل مقلق في باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يوحي بأن تصعيدا أوسع نطاقا بات مرجحا على نحو متزايد، ما لم تُتخذ إجراءات فورية لقلب هذا المسار".

