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مراسم تكريم في واشنطن للسناتور الراحل ليندسي غراهام

أخبار دولية
2026-07-28 | 12:13
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مراسم تكريم في واشنطن للسناتور الراحل ليندسي غراهام
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مراسم تكريم في واشنطن للسناتور الراحل ليندسي غراهام

اجتمع المشرّعون الأميركيون تحت قبة مبنى الكابيتول تكريما للسناتور الجمهوري ليندسي غراهام، في بداية يوم حداد من المقرر أن يشارك في مراسمه الرئيس دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
     
وحمل عسكريون نعش غراهام المغطى بالعلم الأميركي وصعدوا ببطء على درجات مبنى الكابيتول قبل أن يدخلوا إلى القاعة المستديرة. وتبعتهم شقيقته الصغرى دارلين غراهام التي عُيّنت لشغل مقعده في مجلس الشيوخ م,قتا بعد وفاته المفاجئة هذا الشهر عن عمر ناهز 71 عاما.
     
ودخل أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في موكب خلف تيم سكوت، الجمهوري الذي يمثّل على غرار غراهام ولاية كارولاينا الجنوبية.
     
وتجمّع مسؤولون في إدارة ترامب ونواب عن الولاية وضيوف آخرون لحضور المراسم والاستماع إلى كلمات التأبين التي أشادت بخدمة غراهام العسكرية وبأكثر من ثلاثة عقود قضاها في الكونغرس.
     
واعتبر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس أن غراهام كان سياسيا ودودا واجتماعيا وخاض نقاشات "حماسية وجريئة" مع خصومه.
     
وقال فانس الذي قضى عامين في مجلس الشيوخ: "ليندسي غراهام أحب الناس من كل الفئات.. أعتقد أن ذلك يعود جزئيا إلى نشأته ولأنه لم يحصل على كل ما أراد بسهولة".
     
وتقام خدمتان رئيسيتان في واشنطن الثلاثاء لتكريم غراهام الذي توفي بسبب مضاعفات مرتبطة بأمراض القلب.
     
ويتوقع بأن يلقي ترامب خطاب تأبين في الساعة 14,00 (18,00 ت غ) أثناء جنازة في كاتدرائية واشنطن الوطنية.
     
وسيحضر كذلك الرئيس الأوكراني ورئيس الوزراء الإسرائيلي، وهو أمر يعكس دور غراهام كأحد أبرز المدافعين في واشنطن عن البلدين.
     
ويسبق حضور زيلينسكي ونتانياهو المراسم، عقد اجتماعين منفصلين في البيت الأبيض مع ترامب، يأتيان في لحظات حاسمة سواء بالنسبة لحرب إيران أو حرب أوكرانيا.
     
وفي وقت لاحق الثلاثاء، سيجتمع زيلينسكي كذلك مع أعضاء في مجلس الشيوخ قبيل تصويت أولي على تشديد العقوبات المفروضة على روسيا، وهو تشريع قضى غراهام أكثر من عام وهو يدافع عنه.
     
كان غراهام من أشد المدافعين في الكونغرس عن دور عسكري أميركي حاسم في الخارج، فأيّد التدخل ضد إيران ودعم بشدّة إسرائيل وأوكرانيا.
     
وأقرّ ترامب صباح الثلاثاء في تصريحات لـ"فوكس نيوز" بأن غراهام كان يتبنى "مواقف قوية جدا في المجال العسكري".
     
وقال ترامب: "أحب ليندسي الحروب.. لم تكن هناك حرب لم تعجبه".
     
وشغل غراهام مقعدا في مجلس النواب قبل أن يُنتخب في مجلس الشيوخ عام 2002، وأصبح صوتا بارزا في مجال السياسة الخارجية والجيش.

أخبار دولية

مراسم تكريم

واشنطن

ليندسي غراهام

الكابيتول

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