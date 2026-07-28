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رئيس مجلس الوزراء العراقيّ ورئيس الجمهورية التركية يترأسان المباحثات الموسعة
أخبار دولية
2026-07-28 | 12:53
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رئيس مجلس الوزراء العراقيّ ورئيس الجمهورية التركية يترأسان المباحثات الموسعة
ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقيّ علي فالح الزيدي، ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، المباحثات المشتركة الموسعة التي جرت بين الجانبين، في المجمع الرئاسيّ في انقرة.
وشهدت المباحثات مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، شملت الشروع بتنفيذ مشروع طريق التنمية الاستراتيجيّ، فضلًا عن ملفات ذات صلة بقطاعات النفط والمياه والطاقة والأمن والتجارة والنقل والتربية، وتعزيز التعاون وتنمية المشاريع بين البلدين، فضلًا عن الاتفاق على انتظام اجتماعات اللجنة الدائمة المعنية بملف المياه.
وأكد الزيدي المضي في تنفيذ طريق التنمية الاستراتيجيّ، الذي سيكون مساراً اقتصادياً مهماً لكلا البلدين.
وجدّد رغبة الحكومة بمشاركة الشركات التركية في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في العراق.
وجدد الرئيس التركي ترحيبه بالزيدي والوفد المرافق له، وأكد على تنامي الإرادة المشتركة للتعاون في جميع المجالات، وبذل المزيد من الجهود لتنمية العلاقات الثنائية.
وشدّد على استعداد تركيا لدعم العراق في مجال الطيران المدني، وتنفيذ مشروع طريق التنمية، وكذلك استعداد الشركات التركية للعمل والاستثمار في مختلف القطاعات التنموية في العراق.
وهنأ الرئيس أردوغان رئيس مجلس الوزراء بمناسبة توليه منصبه، وكذلك بمناسبة تشكيل الحكومة.
وابدى الجانبان ارتياحهما للمستوى الحالي للعلاقات الثنائية، وأكدا التزامهما بمواصلة تطوير هذه العلاقات، في مختلف المجالات، من خلال الاتصالات المنتظمة والمستمرة، في إطار الآليات القائمة بين البلدين، بجانب التأكيد على أهمية مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، ومجموعة التخطيط المشتركة، واللجان الدائمة المشتركة التي أُنشئت لتوفير إطار مؤسسي واستراتيجي للتنمية المستدامة للعلاقات الثنائية، كما اتفقا على عقد الاجتماع الخامس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في بغداد، في موعد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين لاحقا.
كما اتفق الجانبان على تعزيز الأساس القانوني للعلاقات الثنائية من خلال استكمال إجراءات التصديق المعلقة على الاتفاقيات القائمة، وتوقيع وثائق جديدة في المجالات التي تنطوي على إمكانات إضافية للتعاون، فضلاً عن تعزيز تنفيذ الاتفاقيات الموقعة وتفعيل أعمال اللجان المشتركة.
وفي اطار التعاون الأمني، جدد الجانبان تأكيدهما أهمية الحفاظ على سيادة دول المنطقة وأمنها وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي، حيث أعرب فخامة الرئيس أردوغان عن تقديره للحكومة العراقية لدعمها جهود “تركيا خالية من الإرهاب”، كما ناقشا التدابير المشتركة الواجب اتخاذها في مجالي مكافحة الإرهاب والأمن، مع التركيز بشكل خاص على التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن البلدين، وأكد الجانب العراقي أهمية التعاون الثنائي والتنسيق الأمني المشترك للقضاء على التهديدات العابرة للحدود، بما يحفظ أمن وسيادة البلدين الجارين ويخدم استقرار المنطقة.
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