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تركيا تعلن اتفاقا نفطيا مع مجموعة "بي بي" في العراق تزامنا مع زيارة الزيدي
أخبار دولية
2026-07-28 | 15:38
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تركيا تعلن اتفاقا نفطيا مع مجموعة "بي بي" في العراق تزامنا مع زيارة الزيدي
أعلنت تركيا إبرام اتفاق في العراق مع مجموعة "بي بي" النفطية العملاقة، وذلك تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي الى أنقرة حيث التقى الرئيس رجب طيب إردوغان.
ويأتي الاتفاق بعد أيام من انتهاء مفاعيل الاتفاق التاريخي الموقَّع عام 1973 بشأن خط الأنابيب الذي يربط حقول النفط في كركوك شمال بغداد، بميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
وأوضح وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أنه بموجب الاتفاق الموقّع اليوم، حصلت مؤسسة البترول التركية (TPAO) على حصة قدرها 15% من أسهم شركة "بي بي" في حقول كركوك (BP Energy Company of Kirkuk Limited).
ولفت على منصة إكس، الى أن هذا الاتفاق سيرسّخ الشركة التركية "في منطقة كركوك، إحدى أهم مناطق إنتاج المحروقات في العراق".
وستعمل الشركة التركية الى جانب المجموعة البريطانية "من أجل العمل على انتاج الاحتياطات المحتملة المقدَّرة بثلاثة مليارات برميل".
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الزيدي مساء اليوم، أشاد إردوغان بتعزيز التعاون بين البلدين خصوصا في مجالات الدفاع والطاقة ومكافحة الإرهاب.
ونقلت وكالة الأناضول عن إردوغان قوله إن الاتفاق "خطوة تاريخية من حيث الشراكة في مجال الطاقة".
وكانت تركيا أعلنت في تموز 2025 أنها ستنهي العمل باتفاق العام 1973 بشأن خط أنابيب كركوك-جيهان. وانتهت صلاحية الاتفاق فعليا في 22 تموز. ومن المفترض أن يواصل اتفاق انتقالي تأمين منفذ حيوي لبغداد لصادراتها، مع الإبقاء على دور تركيا كممر للطاقة.
أخبار دولية
تركيا
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علي الزيدي
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