السعودية تعلن اعتراض مسيّرات تستهدف منشآت نفطية أطلِقَت من العراق

أعلنت وزارة الدفاع السعودية أنها اعترضت خلال الساعات الماضية مسيّرات كانت تستهدف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية، متهمة مجموعات "تابعة لإيران" بإطلاقها من العراق، وذلك لليوم الثاني على التوالي.



وقال المتحدث باسم الوزارة تركي المالكي إنّ "الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيّرات خلال الساعات الماضية والتي حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية"، مضيفا "هذه المحاولات الإرهابية انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفذتها ميلشيات إرهابية تابعة لإيران".



وكانت الرياض أعلنت الاثنين وقوع هجمات مماثلة، مطالبة العراق بمنع استخدام أراضيه لمهاجمتها.



وفي حين أعلنت الحكومة في بغداد فتح تحقيق، نفت "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضم مجموعات موالية لطهران، تنفيذ أي عملية تستهدف المملكة.