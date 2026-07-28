الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أوكرانيا تؤكد أنها تريد تجنّب "التصعيد" مع إيران

أخبار دولية
2026-07-28 | 16:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أوكرانيا تؤكد أنها تريد تجنّب &quot;التصعيد&quot; مع إيران
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
أوكرانيا تؤكد أنها تريد تجنّب "التصعيد" مع إيران

أعلنت كييف أن وزيري خارجية أوكرانيا وإيران أجريا محادثات هاتفية اليوم، لافتة إلى أنها تريد تجنّب "التصعيد" بعد هجوم أوكراني استهدف سفينة إيرانية في بحر قزوين.
     
وأعلن وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا عبر حسابه على منصة إكس، أنه أجرى "محادثة صريحة" مع نظيره الإيراني عباس عراقجي.
     
وقال: "إن الدبلوماسية تقوم على الحوار المباشر، حتى وإن كان الأمر صعبا. لقد شدّدت على أن هدفنا هو تجنّب أي تصعيد غير ضروري".
     
وكانت إيران حذّرت الاثنين من "عواقب غير متوقعة" بعد الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل بحّار وإصابة آخرين.
     
وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت، أن كييف نفذت ضربات بعيدة المدى في بحر قزوين استهدفت سفنا تحمل شحنات عسكرية يشارك فيها الجانب الإيراني.
     
وكشف سيبيغا أنه أكّد مجدّدا لعراقجي أن "كل إجراءات أوكرانيا تهدف حصريا إلى الدفاع عن البلاد في مواجهة العدوان الروسي، ولا تستهدف مطلقا السفن أو الأشخاص المدنيين".
     
وردا على التحذير الإيراني بعد مقتل أحد مواطنيها والسفينة المعنية، قال سيبيغا إن روسيا هي "السبب الجذري لكل الحوادث، وتتحمّل المسؤولية الكاملة عن كل الاستفزازات والخسائر البشرية".
     
وأضاف: "أكدت ضرورة الامتناع عن أي خطوات تصعيدية، وكذلك إنهاء أي دعم للحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا".
     
من جهته، قال عراقجي في منشور على منصة إكس إن سيبيغا أكد له أن الهجوم كان "غير متعمد وأن أوكرانيا لا تسعى إلى التصعيد".
     
ولفت عراقجي إلى أن "إيران أيضا لا تسعى إلى التصعيد"، مشددا على أن "أي اعتداء على مواطنينا أو مصالحنا غير مقبول. ولا بد من تعويض الخسائر".
     
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية جورجي تيخي أن هذا الاتصال هو أول تواصل رسمي بين سيبيغا، الذي يتولى منصبه منذ أيلول 2024، وعراقجي.
     
وتشهد العلاقات بين كييف وطهران توترا ملحوظا.
     
وزودت إيران، الحليف الرئيسي لروسيا في الشرق الأوسط، موسكو بتكنولوجيا طائرات "شاهد" المسيّرة في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
     
من جانبها، قالت كييف إنها دعمت جهود التصدي لهجمات الطائرات المسيّرة في دول الخليج التي تعرّضت لهجمات إيرانية إثر اندلاع حرب الشرق الأوسط التي أطلقتها إسرائيل والولايات المتحدة في نهاية شباط.

أخبار دولية

أوكرانيا

إيران

سفينة إيرانية

بحر قزوين

LBCI التالي
مسؤول أميركي: الاتفاق مع إيران لن يتضمن أي رسوم للعبور من مضيق هرمز
السعودية تعلن اعتراض مسيّرات تستهدف منشآت نفطية أطلِقَت من العراق
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-07-13

إيران: نواصل المشاورات مع الوسطاء من أجل "تجنّب التصعيد" مع الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
2026-07-08

ترامب يقول إنّ التصعيد الأخير مع إيران سينتهي "سريعا"

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-08

"معاريف": نتنياهو يعقد جلسة مشاورات أمنية خلال الساعات المقبلة في ظل التصعيد مع إيران

LBCI
خبر عاجل
2026-06-03

الرئيس عون يؤكد تضامنه مع الكويت والبحرين داعياً إلى تجنيب المنطقة تبعات هذه الهجمات لخفض التصعيد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:26

رفض طهران مقترح عمان

LBCI
أخبار دولية
02:24

الجيش الاردني يعلن اعتراض خمسة صواريخ مصدرها ايران

LBCI
أخبار دولية
02:22

سقوط عشرة قتلى على الأقل جراء الضربات الأميركية السعودية على العراق

LBCI
أخبار دولية
02:07

رئيس الوزراء الإسرائيليّ: أشكّك في الاتفاق مع إيران وأقول ذلك علنًا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-07-24

سفيرة لبنان لدى اليونسكو هند درويش تنجح في إدراج قلاع جبل عامل الخمس على لائحة التراث العالمي

LBCI
أمن وقضاء
2026-07-03

تدابير سير على الأوتوستراد الدولي بين جبيل وشكا بسبب أعمال صيانة وتزفيت

LBCI
أخبار دولية
2026-04-19

ترامب ينشر “My Way” ويترقّب مصير المفاوضات مع إيران: القرار خلال ساعات

LBCI
أمن وقضاء
2026-07-07

الجيش نفّذ عملية دهم لمنازل مطلوبين في منطقة الشراونة – بعلبك

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

حرب النفط العالمية صراع تخطى مضيق هرمز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

الإدارة العامة تخطو أولى خطواتها نحو الذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

من لبنان الى العالم: هكذا توسعت رسالة الطوباوي الياس الحويك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

فضيحتان مدويتان بين المنية وعكار... خضار بمجارير ومشروبات طاقة بتواريخ مزورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان تتحدث للـLBCI عن الإصلاحات ومستقبل الاستقرار في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

ترتيبات قد تفرضها واشنطن على الجبهات المشتعلة من إيران إلى لبنان... وقلق في إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

لقاء جمع نتنياهو بترامب وهذا ما في التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

نتائج مشجعة لزيارة سلام إلى بغداد… لبنان يحجز مكانه على مسار النفط الجديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

العراق بين مطرقة النفوذ الإيرانيّ وسندان علاقاته الخليجية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
09:05

اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تموز 2026...

LBCI
أمن وقضاء
13:03

توقيف شاب في لبنان سرق 400 ألف دولار من والده وحوّلها لصالح تنظيم داعش في سوريا... هذا ما كشفه مصدر قضائي لفرانس برس

LBCI
أمن وقضاء
10:07

"كتابات بالعبرية على الحاويات"... اليونيفيل: عثرنا على نحو 4 آلاف كيلوغرام من مركبات نيترات الأمونيوم في بلدة حولا

LBCI
أمن وقضاء
10:05

يستهدف كبار السن لتنفيذ عمليات سرقة بأساليب احتيالية... هل وقعتم ضحيةً له؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:01

ترقّبوا السماء في هذا التاريخ... شهب وكرات نارية في ليلة واحدة: هل يشهد لبنان العرض السماوي المنتظر؟

LBCI
خبر عاجل
10:57

مصدر شارك في العشاء الذي جمع رجل الأعمال أنطون الصحناوي والمبعوثة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس ورئيس الوزراء الإسرائيليّ في واشنطن للـLBCI: اللقاء لم يتناول الملف اللبنانيّ بل كان مناسبةً لاجتماع أصدقاء السيناتور الأميركيّ غراهام لتكريم ذكراه

LBCI
أخبار لبنان
04:11

وزير المالية ياسين جابر يتحدث للـLBCI عن نتائج زيارة رئيس الحكومة والوفد المرافق إلى العراق

LBCI
أخبار دولية
12:13

مراسم تكريم في واشنطن للسناتور الراحل ليندسي غراهام

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More