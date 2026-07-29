الخارجية الإيرانية تدين الضربات الأميركية السعودية على العراق

دانت الخارجية الإيرانية الضربات الأميركية السعودية التي استهدفت مقرات للحشد الشعبي في العراق، معتبرة أنها محاولة لتوسيع نطاق الحرب في الشرق الأوسط.



وقالت الوزارة في بيان إن "هذه الهجمات... تتسق مع تطلعات الولايات المتحدة والنظام الصهيوني لتوسيع نطاق الحرب والنزاع في منطقة غرب آسيا"، معتبرة أنها "انتهاك صارخ" لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.