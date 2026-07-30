قتلى في هجوم على نقطة تفتيش للشرطة في شمال باكستان

قُتل تسعة شرطيين و15 عنصرا مسلحا مساء الأربعاء في هجوم على نقطة تفتيش في شمال باكستان، بحسب ما أفادت الشرطة وذلك بعد أيام قليلة على اشتباك مماثل أوقع أكثر من 20 قتيلا.



ووقع الهجوم في إقليم هنغو بولاية خيبر بختونخوا الحدودية في شمال البلاد حيث تواجه السلطات تمرّدا متناميا.



وجاء في بيان صدر عن شرطة خيبر بختونخوا: "قتل تسعة شرطيين وأصيب 26 آخرون في الهجوم... وقضت الشرطة على 15 مسلحا وأصابت عشرات الآخرين".



وأشار البيان إلى "تعرّض ناقلة جنود مدرّعة ومركبات أخرى تابعة للشرطة لأضرار كبيرة خلال الاشتباكات".



وفي شريط فيديو تمّ تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، أعلنت حركة طالبان باكستان التي صعّدت هجماتها في المنطقة في الفترة الأخيرة مسؤوليتها عن الهجوم.



ويأتي ذلك بعد أيام قليلة على هجوم شنّه مسلّحون على نقطة تفتيش في إقليم تانك الواقع في الولاية نفسها.



وتتشارك الولاية حدودا مع أفغانستان، وتشهد تصاعدا في أعمال العنف التي تنفّذها حركة طالبان باكستان.



والجمعة، شنّ مسلّحون هجوما بسيارة مفخخّة على نقطة تفتيش، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا بينهم جنود وعناصر شرطة وموظفون حكوميون.



وأعلن الجيش أن قوات الأمن قتلت 12 مسلّحا.



وسبق لباكستان أن حمّلت المسؤولية في تزايد الهجمات في خيبر بختونخوا وولاية بلوشستان الحدودية الجنوبية، إلى مسلّحين ينفّذون عملياتهم انطلاقا من أفغانستان، وهو ما تنفيه حكومة طالبان الأفغانية.



وأدّت هذه الاتهامات إلى توترات ومواجهات مسلّحة بين البلدين الجارين، مع تنفيذ باكستان ضربات جوية دامية قالت إنها استهدفت مسلّحين داخل الأراضي الأفغانية.